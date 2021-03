Мультфильм «Душа» завоевал «Золотой глобус» Фото: кадр из фильма

Мультфильм «Душа» (Soul) режиссёров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса получила «Золотой глобус» в номинации «Лучший анимационный фильм». Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте награды.

На награду в данной номинации также были номинированы «Семейка Крудс. Новоселье» (The Croods: A New Age) режиссера Джоэль Кроуфорда, «Вперед» (Onward) Дэна Скэнлона, «Путешествие на Луну» (Over the Moon) режиссеров Глена Кина и Джона Карса, а также «Легенда о волках» (WolfWalkers) Томма Мура и Росса Стюарта.

Напомним, 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус», присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы, в связи пандемии коронавируса проходила в виртуальном режиме.

Как писал сайт KP.ru, «Золотой глобус» как лучший короткий сериал получила драма «Ход королевы» режиссёра Скотта Фрэнка, а фильм «Земля кочевников» режиссёра Хлои Чжао завоевала премию в номинации «Лучший драматический фильм».