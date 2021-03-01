Драма "Земля кочевников" выиграла премию "Золотой глобус"

Хлоя Чжао получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" за свой фильм "Земля кочевников"
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Фильм "Земля кочевников" режиссёра Хлои Чжао завоевала премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм", сообщается в официальном Twitter-аккаунте награды.
За "Золотой глобус" в категории также боролись "Девушка, подающая надежды" Эмиральды Феннел, "Манк" Дэвида Финчера, "Отец" Флориана Зеллера и "Суд над чикагской семёркой» Аарона Соркина".
Ранее сайт KP.ru сообщил, что "Золотой глобус" как лучший короткий сериал получила драма "Ход королевы" режиссёра Скотта Фрэнка.