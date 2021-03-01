Instagram запускает свой аналог комнат в Clubhouse Фото: Анастасия ОСИПОВА

Приложение Instagram запустило свой аналог комнат в новой социальной сети Clubhouse. Новая функция Live Rooms позволит пользователям подключать к своему прямому эфиру до трех человек, говорится в понедельник, 1 марта, на сайте Instagram.

- Мы представляем вам Live Rooms. Эта новая функция позволит вести прямой эфир в Instagram, в котором могут поучаствовать до трех пользователей. Раньше вы могли вести прямую трансляцию, но только с одним человеком. Теперь наша социальная сеть позволит вам «удвоить» ваш прямой эфир, - говорится в сообщении.

Представители социальной сети выразили надежду на то, что новая функция позволит вести в Instagram ток-шоу, импровизировать там с артистами или просто общаться со знакомыми. Live Rooms также может предоставить новые способы ведения бизнеса и получения прибыли. Функция станет доступна во всем мире в скором времени.

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