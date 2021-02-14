Илон Маск пригласил президента России поговорить с ним в Clubhouse

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск Фото: REUTERS

Известный американский бизнесмен и изобретатель, а с недавнего времени еще и самый богатый человек в мире Илон Маск в Twitter обратился к официальному аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил его поговорить в Clubhouse – новой закрытой социальной сети с голосовыми чатами, которая стремительно набирает популярность среди пользователей.

«Вы хотели бы присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?» - спросил основатель двух крупных компаний Tesla и SpaceX на английском языке.

И ниже добавил уже по-русски: «Было бы большой честью поговорить с вами».

Илон Маск обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России на двух языках – английском и русском. Фото: Twitter/elonmusk

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале января стало известно, что состояние главы Tesla и SpaceX увеличилось до 185 миллиардов долларов, и он стал самым богатым человеком в мире, .обойдя даже руководителя Amazon Джеффа Безоса. Сам Илон Маск удивился, узнав эту новость.

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