Госдеп США призвал Иран к переговорам по ядерной проблеме

Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Соединенные Штаты призвали Иран сесть за стол переговоров, чтобы «конструктивном дипломатическом» ключе обсудить пути возврата обеих стран в соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил на брифинге во вторник официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

Он отметил, что Вашингтон готов «гибко подходить» к вопросу формата переговоров с участием Тегерана ради «взаимного возвращения к соблюдению СВПД».

Руководитель пресс-службы госдепа также подчеркнул, что американская сторона будет «тщательно координировать» свою «конструктивную дипломатию» с европейскими партнерами.

«Она будет носить принципиальный характер, будет трезвой, у нее будет одна цель – гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие, установить проверяемые ограничения в отношении иранской ядерной программы», - приводит слова Прайса ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президентская администрация Байдена отозвала из Совбеза ООН заявление предыдущей о восстановлении международных санкций против Ирана. Кроме того, сообщалось, что новые власти США намерены отказаться от политики «максимального давления» на Тегеран и готовы принять участие в переговорах по иранской ядерной программе в формате «пять плюс один» (Россия, Британия, Китай, Франция и Германия), ждут только приглашения от представителей Евросоюза.