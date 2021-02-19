США передумали возвращать санкции ООН против Ирана

США согласны обсудить возвращение Ирана в ядерную сделку Фото: REUTERS

Новая американская администрация Джозефа Байдена отозвала из Совета Безопасности ООН заявление предыдущей о восстановлении международных санкций против Ирана. Об этом говорится в письме врио постпреда США при ООН Ричарда Миллса, которое он направил членам Совбеза Всемирной организации.

Со своей стороны, пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс объявил, что Соединенные Штаты готовы принять участие в переговорах по иранской ядерной программе в формате «пять плюс один» (Россия, Британия, Китай, Франция и Германия), ждут только приглашения от главы дипломатии Евросоюза Жозепа Бореля.

Высокопоставленный представитель президентской администрации заявил агентству Reuters, что Вашингтон впервые за последние годы намерен отказаться от политики «максимального давления» на Иран и вернуться к димломатии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в августе прошлого года бывший госсекретарь США Майкл Помпео посетил штаб-квартиру Всемирной организации в Нью-Йорке, чтобы лично уведомить членов Совбеза о том, что Соединенные Штаты «инициируют процесс восстановления санкций ООН против Ирана». Несмотря на то, что СБ ООН тогда не удовлетворил американский запрос, администрация Дональда Трампа была уверена, что процесс запущен и санкции возобновились.