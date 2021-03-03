В России выявлено 10,5 тысячи новых заражённых коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 10 535 новых случаев коронавируса в 84 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки зафиксировано 10 535 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Общее число заразившихся в России составляет 4,2 миллиона человек.

Также отмечается, что новые заражённые есть в 84 регионах России из 85, а у 12,5% новых заболевших не было никаких симптомов коронавируса.

Больше всего заболевших выявлено в Москве - 1 284 человека. На втором месте Санкт-Петербург, где выявили 962 новых заболевших и Московская область с 691 случаем заражения.

Выписались после прохождения лечения от коронавируса 15 694 за сутки. За всё время пандемии коронавируса - 3,8 миллиона человек.

За сутки от коронавируса погибли 452 человека, а с начала пандемии коронавируса в России от заражения скончались уже 87 348 человек.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, популяционный иммунитет к коронавирусу сформируется у россиян к июлю 2021 года.