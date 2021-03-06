Эксперт Минздрава: необходимости в третьей дозе вакцины от коронавируса нет Фото: Мария ЛЕНЦ

Необходимости в третьей дозе вакцины от коронавируса после завершения полного курса вакцинации нет. Об этом в субботу, 6 марта, заявил исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов в своем докладе на XXIII конгрессе педиатров.

Эксперт отметил, что также сомнительной является практика бесконтрольного чередования прививок вакцинами от разных производителей.

- Некоторые прививаются по три раза. То есть после двух прививок люди делают тест на антитела, им этого кажется мало, и они ищут способы вакцинироваться третий раз, обходя систему учета и контроля. Или сначала прививаются вакциной от Вектора, а потом «Спутником V». Такая практика может быть опасной для здоровья, ведь пока что не установлено четких критериев о необходимости дополнительных прививок, - объяснил ученый.

Дмитрий Лиознов отметил, что, прежде чем ставить вторые комплекты прививок, и тем более третьи, нужно следить за текущей динамикой здоровья граждан, уже прошедших вакцинацию.

Ранее эксперт говорил, что тем, у кого после вакцинации от коронавирусной инфекции не выработалось достаточное количество антител к заболеванию, вероятнее всего, придется делать прививку повторно.