Президент Венесуэлы Николас Мадуро привился вакциной «Спутник V» Фото: REUTERS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро привился от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи. Трансляция проводилась в субботу, 5 марта, в Twitter-аккаунте президента.

- Как я и обещал народу, я исполняю обещание. Сегодня я вакцинировался первой дозой российской вакцины, - объявил Мадуро и добавил по-русски: «Спасибо!».

Как сообщал сайт kp.ru, 12 декабря минувшего 2020 года сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро Николас Мадуро Герра стал одни из первых в стране, кто привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». После вакцинации сын политика сообщил, что Венесуэла верит в российскую науку и медицину.

Напомним, сегодня главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи высоко оценил российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».