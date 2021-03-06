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Коронавирус Covid-19

Главный инфекционист США похвалил вакцину от коронавируса «Спутник V»

Энтони Фаучи рассказал, какой вакциной предпочел бы привиться
Ксения АНУФРИЕВА
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Главный инфекционист США похвалил вакцину от коронавируса «Спутник V»

Главный инфекционист США похвалил вакцину от коронавируса «Спутник V»

Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи высоко оценил российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». В интервью греческому телеканалу Skai советник президента США отметил «хорошие данные» по данному препарату.

В ходе интервью журналист спросил инфекциониста, какой вакциной он предпочел бы привиться: российским «Спутником V» или китайским препаратом.

- Данные, которые я знаю о российской вакцине, достаточно хорошие, а о китайской у меня недостаточно информации. Я не следил внимательно за китайскими препаратами, за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо, - отметил Энтони Фаучи.

Ведущий инфекционист США также сообщил, что его не сильно беспокоят разговоры о возможных побочных эффектах вакцин Pfizer и Moderna, поскольку, по словам ученого, они показали высокую эффективность и минимальную реактивность.

Напомним, ранее известный медицинский журнал The Lancet опубликовал итоги клинических испытаний российской вакцины «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи. Эффективность препарата составила 91,6%, а среди добровольцев старше 60 лет вакцина показала эффективность в 91,8%. После данной публикации в США признали, что российская вакцина является крупнейшим научным прорывом за последние годы.

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