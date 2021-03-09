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Псаки объяснила, почему пес Байдена укусил человека

По словам пресс-секретаря Белого дома, Мейджор просто пока не «акклиматизировался»
Источник:kp.ru
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Фото: REUTERS

Овчарка президента США Джозефа Байдена укусила человека в Белом доме просто потому, что пес пока не привык к новой обстановке, вокруг него слишком много незнакомых людей. Так официальный представитель вашингтонской администрации Джен Псаки объяснила поведение одной из двух собак первой четы Америки.

«Чемп и Мейджор, собаки президента и первой леди, все еще проходят акклиматизацию и привыкают к новой среде и новым людям», - пояснила пресс-секретарь Белого дома на брифинге во вторник, 9 марта.