Псаки объяснила, почему пес Байдена укусил человека

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Овчарка президента США Джозефа Байдена укусила человека в Белом доме просто потому, что пес пока не привык к новой обстановке, вокруг него слишком много незнакомых людей. Так официальный представитель вашингтонской администрации Джен Псаки объяснила поведение одной из двух собак первой четы Америки.

«Чемп и Мейджор, собаки президента и первой леди, все еще проходят акклиматизацию и привыкают к новой среде и новым людям», - пояснила пресс-секретарь Белого дома на брифинге во вторник, 9 марта.