Telegram запустил в каналах голосовые чаты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока новая соцсеть Clubhouse продолжает захватывать мир, старый добрый Telegram не отстает. Мессенджер запустил голосовые чаты 2.0. Раньше они были только в группах, а теперь появились еще и в каналах. Там нет ограничения на количество пользователей - беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей.

- Благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией, - сообщают в компании.

Кроме того, администраторы могут включать запись чата и сохранять его как подкаст. Так, пользователи, которые пропустили прямой эфир, смогут послушать его потом. После остановки записи аудиофайл появится в чате с сохранёнными сообщениями. Понять, что чат записывается, можно по красной точке рядом с его названием.

Также появляется функция поднятия руки. Если пользователь не участвует в обсуждении как спикер, он может поднять руку, тогда администратор даст ему слово. А чтобы администраторам было проще решить, кому предоставлять слово, в списке участников появляется графа "о себе". Там можно указать свои профессиональные навыки, интересы или даже часть вопроса к спикерам.