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В мире20 марта 2021 9:14

Аресен Аваков указал на превосходство Украины над Польшей

Глава украинского МВД считает, что Европы без незалежной нет
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (10)Комментарии (10)

Аресен Аваков указал на превосходство Украины над Польшей

Фото: REUTERS

Украинский министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о превосходстве Украины над Польшей, отметив, что Европа не сможет без незалежной.

«Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет», - отметил министр в эфире телеканала «Украина», комментируя вступление страны в НАТО.

При этом Аваков не уточнил, в чем именно заключается превосходство Киева над Варшавой, но считает, что счастливой Европы при несчастной Украине быть не может

«Если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине - так не будет», - заявил он.

Министр также отметил, что украинцы должны себя уважать и идти к европейским стандартам.

Как писал сайт kp.ru, ранее Аваков заявили, что высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина могут спровоцировать новую холодную войну, которая может оказаться «горячей» для Украины.