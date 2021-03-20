Стала известна причина переноса запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Дмитрий Рогозин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Перенос запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая должна была стартовать с космодрома Байконур в субботу, 20 марта, связан со скачком напряжения. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Как писал сайт kp.ru, пуск ракеты-носителя с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами на борту был перенесен на воскресенье, 21 марта.

По словам главы Рогозина, перед стартом зафиксировали скачок напряжения и решили не рисковать.

«Скачок в напряжении. Решили не рисковать, заново проведем набор готовности», - приводит ТАСС слова генерального директора Роскосмоса.

Напомним, в космос должна отправиться ракета «Союз-2» с новым дизайном. Ракета-носитель будет окрашен в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. В Роскосмосе рассказали, что источником вдохновения для такого решения стал прототип ракеты-носителя «Восток», который располагается на московском ВДНХ и окрашен в белый цвет.