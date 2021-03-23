Путин и Токаев обсудили использование вакцины «Спутник V» в Казахстане Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин обсудил со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым использование российской вакцины от коронавируса «Спутника V» на территории Казахстана. Телефонный разговор глав государств состоялся во вторник, 23 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

- Особое внимание в ходе беседы было уделено наращиванию усилий в борьбе с пандемией коронавируса, включая использование в Казахстане российской вакцины «Спутник V», - говорится в сообщении.

Президент Казахстана попросил российского лидера о дополнительных поставках препарата в республики, добавили в пресс-служба президента Токаева.

Ранее сайт kp.ru писал, что российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с разработчиками вакцин говорил, что на сегодняшний день с уверенностью можно сказать о надежности и безопасности российских препаратом. Глава государства подчеркнул, что разрешение на применение вакцины на своей территории уже выдали 55 стран.