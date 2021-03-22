Путин: мы никому не навязываем вакцины от коронавируса Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия никому не навязывает свои вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом глава государства сказал в понедельник, 22 марта, в ходе совещания по вопросам наращивания производства вакцин и проведения вакцинации против COVID-19 в России.

- Побочных эффектов вакцины нет. Вызывает удивление, что перед нашей встречей один из ответственных работников еврокомиссии заявил, что нам Спутник V не нужен. Странное заявление - мы ничего никому не навязываем, - подчеркнул Владимир Путин, чьи слова приводятся на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил также, что на сегодняшний день с уверенностью можно сказать о надежности и безопасности российских вакцин от коронавируса. Владимир Путин заявил, никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты. География использования российского «Спутника V» активно растёт: разрешение на применение вакцины на своей территории уже выдали 55 стран.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин заявил о своей готовности привиться от коронавирусной инфекции уже завтра, 23 марта.