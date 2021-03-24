В России предложили сделать проезд для детей до 16 лет бесплатным

В России предложили ввести специальные единые бесплатные проездные для детей в возрасте до 16 лет для передвижения на общественном транспорте.

По словам зампреда комитета по образованию Максима Зайцева, эта законодательная инициатива в скором времени будет внесена в Госдуму для обсуждений. Об этом стало известно "Известиям".

Также предполагается сделать неограниченным количество поездок для детей.

Ранее сообщалось, что в нашей стране вступил в силу закон, запрещающий водителям и кондукторам общественного транспорта высаживать детей-безбилетников.