Закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников вступил в силу в России 7 марта 2021 года

Закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников вступил в силу в России 7 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России в марте вступил в силу еще один новый закон. Теперь водителям общественного транспорта запрещается высаживать детей-безбилетников.

- 7 марта вступает в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых, - приводятся слова Вячеслава Володина на сайте Государственной думы.

Там же говорится о ситуации, которая произошла накануне в Кировской области. Вечером кондуктор общественного транспорта высадила 12-летнюю девочку, возвращавшуюся с занятий по акробатике домой. Позже выяснилось, что у школьницы не хватило всего одного рубля для оплаты проезда.

Несмотря на 20-граддусный мороз на улице кондуктор все же заставила девочку покинуть салон. После инцидента региональная прокуратура начала проверку. Тем временем, Володин отметил, что подобные вещи в нашей стране не должны повториться.