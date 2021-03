Севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз сдвинулся с места Фото: REUTERS

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given немного сдвинулся с места. Об этом в субботу, 27 марта, пишет издание The Jerusalem Post.

По данным газеты, огромное судно немного сдвинулось с места после того, как с места, где оно село на мель, специалисты вывезли еще около 20 тысяч тонн песка.

В свою очередь, участники операции по поднятию на воду контейнеровоза в Суэцком канале выразили надежды на ее скорое завершение. В интервью газете The Wall Street Journal они сообщили, что работы идут хорошо, и, возможно, сдвинуть судно получится раньше планируемого срока.

- Я полагаю, мы сможем столкнуть его раньше, чем думали изначально. Вчера в ходе работ подняли сотни тысяч кубических футов песка из-под носовой части контейнеровоза, - сообщил один из участников операции.

Как ранее писал сайт kp.ru, по словам специалистов, севший на мель посреди водной артерии корабль могут снять уже сегодня, 27 марта, поскольку попытки сдвинуть его с места в пятницу дали обнадеживающий результат.