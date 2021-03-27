WSJ: Заблокировавшее Суэцкий канал судно могут снять с мели 27 марта

Огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта Фото: REUTERS

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал могут снять с мели в субботу, так как попытки освободить судно вечером в пятницу дали серьезный результат, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Напомним, как писал сайт kp.ru, шедший из Китая в Роттердам огромный контейнеровоз Ever Given, проходя через Суэцкий канал, из-за песчаной бури потерял управление и сел на мель, перекрыв движение. В итоге в районе канала образовался затор, состоящий из более чем 150 судов.

Египетские власти предпринимают все усилия, чтобы поскорее убрать перегородивший Суэцкий канал огромный контейнеровоз, однако чтобы снять судно с мели, нужно убрать тысячи тонн песка. Из-за блокировки одной из главных водных артерий планеты в несколько раз выросла стоимость морских перевозок, а нефть подорожала на 15%. Ранее в МИД России сообщили, что разблокировка движения через Суэцкий канал может занять несколько недель.