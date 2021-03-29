В Минэнерго России заявили, что не видят рисков дефицита бензина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин в разговоре с журналистами kp.ru заявил, что не видит рисков дефицита бензина в России несмотря на снижение запасов топлива до 1,2 млн тонн, что является минимальным уровенем за последние пять лет.

- Эта цифра на конец января - начало февраля. После этого у заместителя председателя Правительства Александра Новака прошло совещание. Там была поставлена цель: нарастить запасы до 1,6-1,7 млн тонн к маю. И запасы уже выросли до 1,66 млн тонн. Поэтому рисков дефицита сейчас нет, период ремонтов и обслуживания нефтеперерабатывающих заводов пройдем без перебоев, - сказал Сорокин.

Он отметил, что пандемия коронавируса сильно повлияла на все сферы экономики, в том числе и топливно-энергетический комплекс. Во всем мире резко сократился спрос на нефть и нефтепродукты.

Сорокин напомнил, что в период жестких ограничений, когда редкий автомобилист решался выехать на дорогу, снижение спроса на бензин и дизельное топливо доходило до 80-90% не только в России, но и Европе.