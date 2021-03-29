В Минэнерго назвали три фактора формирования цен на бензин в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минэнерго назвали три фактора формирования цен на бензин в России. Заместитель главы ведомства Павел Сорокин объяснил, что происходит на российском рынке топлива.

- Первый фактор: бензин в России продается в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно - как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку, - сказал Сорокин в разговоре с kp.ru

Он также отметил, что с начала года бензин подорожал на 2%, что не сильно отличается от от инфляции. Он отметил, что, если бы бензин дорожал параллельно с изменениями цен на нефть (на 30%, а потом на 50%), то граждане страны восприняли эту ситуацию негативно. Сорокин напомнил, что сдерживать цены на бензин помогает демпферный механизм, работающий на рынке с 2018 года.

Третьим фактором Сорокин назвал нежелание бизнеса снижать розничные цены.

Напомним, ранее Росстат сообщил, что в среднем цены на бензин в России поднялись на 12 копеек.