Кибермошенники за год похитили у россиян 2,8 миллиарда рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

За последний год в России значительно активизировали свою активность кибермошенники. Злоумышленники совершили на 60% больше краж со счетов россиян на общую сумму почти в 2,8 миллиарда рублей.

Почти каждый третий случай мошенничества закончился успехом для злоумышленников, а за год пандемии коронавируса число подобных операций не только значительно увеличилось, но и превысило максимум за всю историю наблюдений. Об этом говорится в данных из мониторинга открытых источников проекта ОНФ "За права заемщиков", с которыми ознакомились "Известия".