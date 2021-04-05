Экс-полицейский, расстрелявший коллег в метро Москвы, приговорен к 19 годам колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего полицейского Алексея Смирнова к 19 годам колонии. Он расстрелял сотрудников отдела собственной безопасности МВД, находившихся на станции московского метро "Рязанский проспект".

- Назначить наказание Смирнову в виде 19 лет колонии строгого режима. Первую треть наказания Смирнов будет отбывать в тюрьме, остальную часть - в колонии строгого режима. Он также лишен специального звания старшего прапорщика полиции, — приводит слова судьи ТАСС.

Кроме того, суд взыскал с экс-полицейского 3,5 миллиона рублей в пользу родных убитого им сотрудника отдела ОСБ.

Напомним, что 18 сентября 2019 года Смирнов открыл огонь из пистолета по своим коллегам - сотрудникам ОСБ министерства внутренних дел 38-летнему Максиму Веялко и 40-летнему Алексею Лимонову. Первый правоохранитель скончался, второй был серьезно ранен. Он пошел на такой отчаянный шаг после того, как сотрудники службы безопасности поймали его на взятке.