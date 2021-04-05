Бокерия дал простой совет, как защититься от инфекции

Врач рассказал, как просто защититься от инфекции Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Президент Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия в эфире радио "КП" дал простой совет, как защититься от инфекции.

- Я очень рекомендую всем обязательное полоскание ротовой полости хотя бы три раза в день. Потому что любая зараза инфекционная, она все равно проходит через ротовую полость, прежде чем попадет в легочную систему, — заявил Бокерия.

Ранее Лео Бокерия дал интервью kp.ru, где рассказал о Всемирном дне здоровья, который прошел 4 апреля. В поддержку акции россияне должны были пройти 10 тысяч шагов. Также эксперт назвал пять принципов индекса приверженности здоровому образу жизни. Это отказ от курения, регулярная физическая активность, употребление достаточного количества овощей и прочее.