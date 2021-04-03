Кардиохирург Лео Бокерия: Те, кто двигается хотя бы два часа в неделю, живут на 6 — 8 лет дольше

В поддержку Всемирного дня здоровья россияне пройдут 10 тысяч шагов Фото: Shutterstock

В этом году Всемирный день здоровья посвящен сокращению неравенства в отношении к здоровью. Действительно, доступность качественного питания, медицинских услуг, вовлеченность в занятия спортом и здоровый образ жизни существенно различаются в разных социальных группах и государствах. Но пандемия ковида показала, что это делает уязвимыми миллионы людей.

В поддержку идеи справедливости в России 4 апреля пройдет акция «10 тысяч шагов к жизни»: в нескольких сотнях городов и населенных пунктов все желающие пройдут маршрут здоровья, ведь ходьба — это самый естественный вид физической нагрузки, который может позволить себе почти любой человек.

- Нашей акцией мы ещё раз хотим подчеркнуть, что не только медицина, но и инфраструктура здорового образа жизни должны быть доступна всем, - сказал инициатор акции, президент Лиги здоровья нации, знаменитый кардиохирург академик Лео Бокерия. - Задача государства обеспечить гражданам возможность выбора и ведения здорового образа жизни. А задача гражданина – воспользоваться этим выбором и ответственно соответствующим образом относится к своему здоровью.

Сегодня для подавляющего большинства жителей Российской Федерации самым доступным, самым безопасным, самым физиологичным и самым эффективным, с точки зрения профилактики заболеваний, способом повышения физической активности, является ходьба. По этому поводу существует множество авторитетных научных исследований. Приведу только один пример, эффект был выявлен на нескольких миллионах людей за океаном. Человек, который двигается в неделю около двух часов, живет на 6-8 лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни.

- В прошлом году мы начали реализацию проекта «Каждому муниципалитету - маршрут здоровья», - продолжает академик, президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева» Минздрава России Лео Бокерия. - Базовым элементом проекта является создание местных пешеходных маршрутов. Мы обучаем инструкторов ЗОЖ для работы на этих маршрутах. Всё больше муниципалитетов присоединяется к проекту.

Акции «10000 шагов» пройдет во всех федеральных округах, во всех городах миллионниках, более 70 субъектах РФ и более 250 населенных пунктов. Мы призываем всем вместе сделать этот шаг к более справедливому и здоровому миру!

По традиции центральной площадкой акции станет ВДНХ в Москве. В воскресенье, 4 апреля в 10.00 по территории ВДНХ, Ботанического сада и Останкинского парка обычные москвичи вместе с политиками, депутатами, знаменитыми спортсменами пройдут маршрутом здоровья. Старт — от площади Промышленности. В мероприятии могут принять участие все желающие.

Перед началом акции специалисты измерят участникам пульс и давление. А волонтеры-инструкторы Лиги здоровья нации проведут инструктаж. Далее состоится массовая зарядка с известными спортсменами, флешмоб #ПередайСердце.

Кроме того, в день проведения акции «10 000 шагов к жизни» стартуют открытые соревнования по фоновой ходьбе «Человек идущий». Для того чтобы принять участие в соревновании, необходимо бесплатно скачать в магазинах App Store или Google Play приложение «Человек идущий», зарегистрироваться, собрать свою команду ходоков численностью от 20 до 100 человек или присоединиться к открытой команде «Бонус ЧИ».

Все участники акции получат памятные сертификаты, а самые активные любители ходьбы - ценные призы и подарки.

Президент Лиги здоровья нации, знаменитый кардиохирург академик Лео Бокерия Фото: Евгения ГУСЕВА

ВАЖНО

Эксперты определили, что значит «вести здоровый образ жизни»

Как этот термин понимают российские врачи, объяснила главный внештатный терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Оксана Драпкина:

- Эксперты нашего Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России попытались на этот вопрос ответить, - рассказала она на пресс-конференции, посвященной акции «10 тысяч шагов к жизни». - Было обследовано 22 тысячи россиян с их привычками — и в части питания, и физической активности. И из множества факторов был выделен так называемый индекс приверженности здоровому образу жизни.

Когда мы проанализировали связь индекса приверженности здоровому образу жизни со смертностью от всех причин, со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и с возникновением этих сердечно-сосудистых заболеваний мы обнаружили совершенно четкую, практически линейную связь. Значит, он действительно работает.

В индекс вошли пять, казалось бы, очень простых принципов. Но они работают — это доказано!

1) Не курить.

2) Нужно двигаться! Ходьба со средней скоростью пешехода – это действительно наиболее физиологичный вид физической активности. Достаточная норма - это где-то один час в день со скоростью 5-6 км/ч. Или же согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения это может быть и 30 минут, но более интенсивной физической нагрузки.

3) Употреблять достаточно овощей и фруктов. Согласно подсчетам ВОЗ, не менее 400 грамм в сутки. Это могут быть вполне доступные яблоки, капуста, помидоры.

4) Не злоупотреблять солью. Соли нужно не более 5 грамм в сутки. Чтобы этого достигнуть, надо первым делом просто убрать солонку со стола, чтобы не досаливать готовые блюда. Больше готовить на пару, использовать специи, чтобы еда не требовала соли.

5) Не злоупотреблять алкоголем.

Вот эти пять принципов совершенно четко, как доказано, имеют связь с продолжительностью жизни.

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