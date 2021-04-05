Путин позвонил заболевшему коронавирусом президенту Аргентины

Путин и президент Аргентины поговорили по телефону Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин позвонил своему коллеге из Аргентины Альберто Фернандесу, заболевшему коронавирусной инфекцией, чтобы узнать о его здоровье. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщила пресс-служба президента Аргентины.

Альберто Фернандес в разговоре с Владимиром Путиным поблагодарил Россию за вакцину от коронавируса. Он сообщил, что заболевание у него проходит в легкой форме.

- Президент сегодня днем провел телефонный разговор со своим коллегой из России Владимиром Путиным. Узнав, что глава Аргентины заразился COVID-19, Владимир Путин позвонил ему, чтобы узнать о здоровье, - говорится в сообщении пресс-служба главы латиноамериканского государства.

В Кремле также подтвердили телефонный разговор Путина и президента Аргентины, отметив, что российский лидер пожелал коллеге скорейшего выздоровления.

Как сообщал сайт kp.ru, 3 апреля президент Аргентины Альберто Фернандес сдал положительный тест на коронавирус. Незадолго до этого политик привился от заболевания российской вакциной «Спутник V». Позднее Фернандес сообщил, что чувствует себя нормально, и призвал всех вакцинироваться от коронавируса. Президент Аргентины выразил уверенность в том, что, если бы не прививка, его состояние было бы гораздо хуже.

Глава команды разработчиков «Спутника» академик Александр Гинцбург объяснил:

- Как мы и говорили, 8% привитых находятся в зоне риска (заражения. - Ред.). Но она (вакцина) исключает тяжелые последствия, - отметил глава Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.