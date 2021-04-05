Первую женщину-капитана из Египта затравили за "блокировку" Суэцкого канала

Гигантский контейнер «Ever Given» устроил пробку в Суэцком канале, сев на мель Фото: REUTERS

Первая женщина-капитан из Египта Марва Элселехдар стала жертвой фейковых новостях в которых ее обвинили в "блокировке" Суэцкого канала.

Скриншот статьи с лживым заголовком заставил людей поверить в то, что "пробке" с участием огромного контейнеровоза Ever Given, оказалась виновата именно она. Сама капитан от травли и резких высказываний в ее адрес пришла в шок.

Все началось с опубликованной на сайте Arab News статьи, с заголовком о том, что Элселехдар причастна к блокировке важной водной артерии. На сайте издания действительно оказалась публикация о Марве от 22 марта 2021 года, но с совершенно иным заголовком - в ней говорилось об успехах женщины-капитана.

Однако поддельный скрин быстро разлетелся по социальным сетям. Ко всему прочему, ситуацию усугубил и факт появление нескольких поддельных аккаунтов с ее именем в Twitter, на которых также были представлены ложные утверждения о ее причастности к инциденту с Ever Given. Сама Марва признается, что до сих пор не имеет понятия о том, кто мог это сделать и зачем вообще кому-то потребовалось распространять фейковую информацию, пишет BBC.

Ранее сообщалось, что следовавший из Китая в Роттердам огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель при прохождении Суэцкого канала. Гигантское судно перегородило одну из основных транспортных водных артерий мира. Сдвинуть с места своими силами 400-метровый Левиафан, способный перевозить 20 тысяч контейнеров, команда судна не смогла. Кроме этого, попытки отбуксировать гигантский корабль тоже не увенчались успехом. Только спустя пять дней после происшествия все же удалось возобновить движение кораблей в Суэцком канале.