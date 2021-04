Первую женщину-капитана из Египта затравили за "блокировку" Суэцкого канала

","provider_name":"Instagram","provider_url":"https://www.instagram.com/","thumbnail_height":781,"thumbnail_url":{"base":"short","entity":"udx","spot":"share"},"thumbnail_width":640,"type":"rich","version":"1.0","width":658},"ru":{"title":"Первая женщина-капитан из Египта Марва Элселехдар"},"template":{"name":"instagram","renderer":"js","sub":false,"subject":"json"}},{"@context":"paragraph","ru":{"entities":[{"@context":"link","indices":[39,48],"text":"Arab News","url":"https://www.arabnews.com/node/1828851/offbeat"}],"hashtags":["блокировка","издание","статья","заголовок","артерия","маров","сайт","женщина","успех","элселехдар","год","публикация","капитан","март"],"stats":{"noun":16,"text":300,"words":53},"text":"Все началось с опубликованной на сайте Arab News статьи, с заголовком о том, что Элселехдар причастна к блокировке важной водной артерии. На сайте издания действительно оказалась публикация о Марве от 22 марта 2021 года, но с совершенно иным заголовком - в ней говорилось об успехах женщины-капитана."}},{"@context":"paragraph","ru":{"entities":[{"@context":"link","indices":[430,433],"text":"BBC","url":"https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56615521"}],"hashtags":["аккаунт","маров","ситуация","имя","утверждение","понятие","факт","пора","сеть","причастность","информация","появление","скрин","инцидент"],"stats":{"noun":14,"text":434,"words":74},"text":"Однако поддельный скрин быстро разлетелся по социальным сетям. Ко всему прочему, ситуацию усугубил и факт появление нескольких поддельных аккаунтов с ее именем в Twitter, на которых также были представлены ложные утверждения о ее причастности к инциденту с Ever Given. Сама Марва признается, что до сих пор не имеет понятия о том, кто мог это сделать и зачем вообще кому-то потребовалось распространять фейковую информацию, пишет BBC."}},{"@context":"paragraph","ru":{"entities":[{"@context":"mention","class":"geo","indices":[37,42],"text":"китай"},{"@context":"mention","class":"geo","indices":[45,54],"text":"роттердам"},{"@context":"link","indices":[55,133],"text":"огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель при прохождении Суэцкого канала.","url":"https://www.kp.ru/daily/27256/4387623/"},{"@context":"link","indices":[426,497],"text":"спустя пять дней после происшествия все же удалось возобновить движение","url":"https://www.kp.ru/online/news/4237620/"}],"hashtags":["артерия","мель","контейнеровоз","левиафан","день","успех","сила","происшествие","контейнер","судно","место","тысяча","корабль","команда","мир","роттердам","попытка","прохождение","движение","канал","китай"],"stats":{"noun":23,"text":524,"words":80},"text":"Ранее сообщалось, что следовавший из Китая в Роттердам огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель при прохождении Суэцкого канала. Гигантское судно перегородило одну из основных транспортных водных артерий мира. Сдвинуть с места своими силами 400-метровый Левиафан, способный перевозить 20 тысяч контейнеров, команда судна не смогла. Кроме этого, попытки отбуксировать гигантский корабль тоже не увенчались успехом. Только спустя пять дней после происшествия все же удалось возобновить движение кораблей в Суэцком канале. 