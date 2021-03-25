В Суэцком канале пробка: Как это скажется на россиянах

Гигантский контейнер «Ever Given» устроил пробку в Суэцком канале, сев на мель. Фото: REUTERS

Как оказалось, пробки могут образовываться не только на дорогах. 23 марта следовавший из Китая в Роттердам огромный контейнеровоз «Ever Given» сел на мель при прохождении Суэцкого канала и перегородил одну из основных транспортных водных артерий в мире. В момент аварии в районе канала разыгралась песчаная буря с мощным метром порядка 40-метров в секунду. В таких непростых условиях огромное судно потеряло управление, пошло «юзом» и село на мель.

Самостоятельно сдвинуться с места 400-метровый Левиафан, способный перевозить 20 тысяч контейнеров, не смог. Попытки отбуксировать гигантский корабль пока тоже не увенчались успехом.

«Ever Given» перегородил всё движение по Суэцкому каналу. Фото: REUTERS

В ночь на четверг стало понятно, что быстро справиться с последствиями морской аварии не удастся. Развернуть судно в нужную сторону можно только во время прилива, но в этот раз он не помог.

В итоге в районе канала образовался затор из более чем 150 судов, экипажам которых теперь остается в буквальном смысле ждать у моря погоды — снять застрявший контейнеровоз с мели возможно только во время прилива и, если сегодня это не удастся, придется ждать утра пятницы. Тем более канал — не дорога, по обочине не объедешь, а альтернативный маршрут — вокруг Африки, через мыс Доброй Надежды занимает около двух недель.

По оценкам специалистов, даже при удачном стечении обстоятельств морской затор рассосется не ранее, чем через пять дней.

При этом инцидент напрямую угрожает всей мировой торговле. Еще бы, ведь через Суэцкий канал осуществляется порядка 10 процентов глобальный морских перевозок.

Первым отреагировал нефтяной рынок — цена на «черное золото» за один день взлетела более чем на 5 процентов.

В самом лучшем случае, образовавшийся затор рассосется через пять дней. Фото: REUTERS

Но самая главная опасность заключается в риске роста стоимости фрахта контейнеров, и без того бьющего все ценовые рекорды. Из-за пандемии коронавируса контейнерные перевозки уже подорожали в 6,5 раз по сравнению с весной 2020 года.

В итоге мы все рискуем столкнуться с подорожанием, пусть и временным, всех товаров — от электроники до одежды и обуви. Импортные товары в России и так дорожают с начала пандемии, а теперь этот процесс может еще ускориться.

Каждый десятый морской груз в мире проходит по водам Суэцкого канала. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правда нет худа без добра — авария на Суэцком канале в очередной раз высветила давно известную проблему «бутылочных горлышек» в мировой торговле, таких как Суэцкий и Панамский каналы и жизненно важный для перевозок нефти Ормузский пролив.

А реальная им альтернатива в мире существует только одна — наш Северный морской путь. Не даром же США уделяют ему все большее внимание и строят планы по выдавливанию конкурентов из Арктики.