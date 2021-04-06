В ДНР заявили о столкновении с украинскими военными

Украинские военные пытались провести разведывательный рейд на горловском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили представители управления Народной милиции ДНР.

Отмечается, что украинские силовики проводили разведку минно-взрывных заграждений в районе населенного пункта Шумы, но были вынуждены отступить, получив отпор.

- Наши защитники были вынуждены применить штатное вооружение, которое не является запрещенным минскими договоренностями. В результате боя военнослужащие Вооруженных сил Украины отступили на свои позиции, - цитирует сообщение милиции "Донецкое агентство новостей".