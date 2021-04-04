В Госдуме прокомментировали гибель ребенка в ДНР Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал гибель пятилетнего мальчика в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

По его мнению, украинские власти ведут "братоубийственную войну", а коллективный Запад игнорирует преступления киевского режима.

- Трагедия, в результате которой погиб пятилетний мальчик в ДНР, к сожалению, стала закономерным следствием политики украинских властей. Киев ведёт братоубийственную войну, направляя на юго-восток Украины снаряды с надписями "Детям Донбасса". Откровенно циничными выглядят на этом фоне обвинения России в якобы развязанной агрессии с призывами к выполнению Минских соглашений, стороной которых мы не являемся. Соблюдения Минска-2 и Парижских договоренностей нужно жестко требовать - и особенно сейчас - от президента Зеленского, - написал Слуцкий в Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что обострение со стороны украинских военных на Донбассе продолжается с конца марта. В субботу 3 апреля, трагедия разыгралась в поселке Александровское под городом Енакиево. Как сообщили власти ДНР, украинские военные из состава 59-й бригады сбросили взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата в жилом массиве поселка. В результате случившегося погиб пятилетний ребенок и пострадала женщина.

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