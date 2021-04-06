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Здоровье6 апреля 2021 1:54

Доктор Мясников назвал курение основной причиной развития рака легких

Врач призвал отказаться от вредных привычек для сохранения здоровья
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Российский врач и телеведущий, доктор Александр Мясников рассказал об опасности рака легких и назвал основную причину его появления.

По словам специалиста, наиболее высокий риск развития именно мелкоклеточного рака легких, который не оперируют, имеют курильщики.

- На время диагностики мы не предлагаем больному операцию. Мы можем давать химиотерапию, мы можем давать иммунотерапию. Но мы не оперируем, поскольку операция не увеличивает выживаемость, уже поздно, - объяснил доктор в эфире телеканала "Россия 1".

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