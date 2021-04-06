Обвинения по делу о крушении украинского Boeing предъявили 10 иранцам

Обвинения по делу о крушении украинского Boeing предъявили 10 иранцев Фото: REUTERS

Обвинения по делу о катастрофе украинского пассажирского самолета в Иране в январе прошлого года предъявлены десяти иранским должностным лицам. Об этом сообщил бывший прокурор провинции Тегеран Голамаббас Торки.

«Десять должностных лиц, имеющих отношение к катастрофе украинского самолета, привлечены к ответственности. Необходимые выводы будут сделаны в суде», - приводит его слова агентство ISNA.

Напомним, в результате крушения лайнера погибли 176 человек. Выяснилось, что самолет был сбит иранской ракетой. Власти Ирана признали свою вину.

В марте Организация гражданской авиации Ирана опубликовала финальный отчет по расследованию крушения украинского лайнера. Причиной катастрофы иранские эксперты назвали ошибку оператора системы ПВО. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал предвзятым этот отчет. По его словам, доклад показывает, что Тегеран провёл техническое расследование «с многочисленными нарушениями» международных стандартов.