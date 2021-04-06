При взрыве в многоэтажном доме в Донецке пострадал мужчина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 6 апреля, в жилом многоэтажном доме в Донецке прогремел взрыв, в результате инцидента пострадал мужчина. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В Калининском районе в подъезде дома по ул. Овнатаняна, 20-а произошел взрыв … Пострадавший направлен в больницу», - рассказал градоначальник на своей странице в Facebook.

Кулемзин уточнил, что мужчина нашел пакет, в котором оказалось взрывное устройство, и призвал граждан не терять бдительность, а при обнаружении неизвестных предметов, немедленно сообщать в правоохранительные органы или в службы безопасности.

Напомним, в минувшую субботу, 3 апреля, военные силы Украины применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством, который сбросили на поселок, расположенный на окраине Донецка. В результате удара беспилотника погиб маленький ребенок и пострадала женщина.