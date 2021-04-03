Ребенок погиб при обстреле окраины Донецка

Ребенок погиб в ДНР в результате атаки украинского беспилотника Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Один ребенок погиб, двое получили ранения при обстреле западных окраин Донецка со стороны украинских силовиков. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщил представитель одного из силовых ведомств ДНР в ходе беседы с журналистами.

- В результате обстрела ребенок 2016 года рождения погиб, еще два человека пострадали. Пострадавшие уже госпитализированы в медицинское учреждение. Обстрел окраин Донецка велся со стороны украинских силовиков, - говорится в сообщении.

Сообщается, что ВСУ применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством, которое было сброшено на посёлок Александровка.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера утром боевики украинских вооруженных формирований вновь открыли огонь по Донецку, а именно прифронтовому поселку Октябрьский. Огонь велся со стороны подконтрольного украинским силовикам села Водяное, в общей сложности было выпущено шесть мин. Кроме того, украинские силовики открыли огонь по окрестностям Спартака из минометов.