Среди девушек, задержанных в Дубае за непристойную съемку, было 11 украинок

В МИД Украины сообщили, что среди задержанных в Дубае за съемки голышом девушек было 11 украинок. Фото: Соцсети

Среди девушек, задержанных за откровенную съемку в Дубае, было 11 украинок, сообщили в министерстве иностранных дел Украины.

- Третьего апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - 11 гражданок Украины. Украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела, — приводит сообщение пресс-службы министерства агентство УНН.

Как сообщили в ведомстве, во вторник, 6 апреля, задержанных навестит консул Украины.

Напомним, в понедельник, 5 апреля, поступила информация, что в Дубае за эротическую фотосессию задержали 40 человек, среди которых было восемь россиян, в том числе и организатор съемки. Позже в генконсульстве РФ в Дубае сообщили, что среди девушек, участвовавших в фотосессии, россиянок не было. Дипломаты уточнили, что среди задержанных есть один россиянин. Он присутствовал во время откровенной фотосъемки.