Константин Косачев назвал наглыми слова Госдепа о перемещениях российских войск Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал наглым заявление Госдепа США о перемещении российских войск.

Напомним, ранее представитель Госдепа США Нед Прайс потребовал от РФ объяснить перемещения российских войск у границы с Украиной. Он считает подобные маневры угрозой для Восточной Европы.

Косачев назвал "новым словом в межгосударственном общении" требовать от независимого государства объяснить перемещение войск в пределах собственной территории.

- А с учетом того, что США размещают свои воинские контингенты вне пределов собственных границ без каких-либо объяснений и точно так же без объяснений их применяют в боевых действиях, такие требования выглядят особо наглыми, — отметил вице-спикер у себя в Facebook.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передвижение российских войск по территории страны не должно вызывать беспокойства других государств, поскольку Россия не представляет угрозу для других стран мира. По его словам, российские войска передвигаются по территории государства в тех направлениях, в которых считает нужным.