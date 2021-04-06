Эксперты оценили, получится ли снизить число погибших на дорогах до 4 человек на 100 тысяч жителей

Культура вождения в России пока на не очень высоком уровне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед профильными ведомствами стоят амбициозные планы – к 2030 году сократить смертность на дорогах до 4 человек на 100 тысяч жителей. Сегодня этот показатель чуть больше десяти человек.

- Мы можем посмотреть на опыт европейских коллег. Многие страны дошли до показателя в 5-6. Кто-то даже до четырех погибших на сто тысяч человек, а дальше дело не идет, стопорится, - отмечает Наталья Агре.

Стоит признать, что культура вождения в России пока на не очень высоком уровне и работать над снижением числа погибших придется сразу по нескольким направлениям.

В Госавтоинспекции уверены, что достичь указанного показателя все же удастся.

- Уже принимаются определенные меры. Это и оснащение подразделений Госавтоинспекции новой современной техникой, и решение вопроса с медицинским обслуживанием, врачи должны успевать быстро прибывать к месту ДТП и оказать качественную помощь, и оптимизация режимов движения. Причем не в сторону ограничения скорости, а именно регулирования движения потока сообразно месту. Если сравнивать 2020 год с предыдущим, то удалось спасти более 800 жизней, надеемся, показатели год от года будут расти – отметил Олег Понарьин, заместитель начальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции.