Ургант прокомментировал проверку СК из-за песни Манижи для Евровидения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал информацию, что Следственный комитет начал проверку песни Манижи Russian Woman, с которой она представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение.

"Следователи начали проверку после обращения. Они же не просто так – это формальность. То есть, люди подают обращения, и Следственный комитет обязан отреагировать и начать проверку", — сказал Ургант в в эфире "Первого канала", отметив, что следствие было вынужденно поступить таким образом.

Но ведущий также пошутил, что проверка только поможет исполнительнице.

"И вот это, на самом деле, очень хорошо. Потому что сейчас песню Манижи проверят, и она будет единственной на Евровидении исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней", — сказал Ургант.

Ранее руководитель АНО "Ветеранские вести" Вячеслав Калинин заявил, что в сценическом номере Манижи есть грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин, после чего была начата проверка.

Напомним, Манижа представит Россию на Евровидении с песней Russian Woman. Песенный конкурс пройдет с 18 по 22 мая. Композиция певицы подверглась резкой критике, но и защитники тоже нашлись. Продюсер Иосиф Пригожин заступился за молодую исполнительницу. Он напомнил, что песня была выбрана зрительским голосованием.