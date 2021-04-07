Глава национального родкома предложила маркировать фастфуд предупреждениями о вреде здоровью Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

О своем желании защитить потребителей от фастфуда парламентарии и общественники говорят уже много лет. На этот раз инициатива поступила от Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец.

Она призывает вести регламент, который обяжет производителей указывать на упаковке информацию о трансжирах, канцерогенах, содержании соли, сахара, и других компонентов, которые особо вредны для детского здоровья. Надпись-предупреждение должна занимать не менее 17% площади упаковки.

Помимо текстовой надписи необходимо размещать соответствующие картинки, чтобы еще раз напомнить потребителю об опасности – на них должно отводиться порядка 50 процентов площади.

- Маркировка о вреде продуктов должна наноситься цветом, контрастирующим с самой упаковкой, - цитирует Rt предложение общественницы.

Данный регламент, по мнению Волынец, должен быть обязательным для всех производителей, только в данном случае удастся донести до потребителя информацию о потенциальной опасности.

Свое обращение глава родкома направила на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Она отметила, что подобная инициатива поможет сохранить здоровье населения Российской Федерации, в частности, подрастающего поколения страны.

Ранее диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова объяснила, почему фастфуд и полуфабрикаты вредны для сердечно-сосудистой системы продукты, пишет ФАН.