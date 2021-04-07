Управление Суэцкого канала не исключило вину капитана в инциденте с Ever Given Фото: REUTERS

Инцидент с контейнеровозом Ever Given, который заблокировал накануне Суэцкий канал, произошел из-за человеческой ошибки. Об этом в среду, 7 апреля, заявил глава управления канала Усама Рабиа.

Он объяснил, что к такому выводу пришли специалисты после тщательного анализа ситуации. Усама Рабиа подчеркнул, что власти Суэцкого канала не несут никакой ответственности за инцидент.

- Мы не исключаем, что капитан допустил ошибку при управлении или регулировании скорости. С нашей стороны не было никаких ошибок, - заявил он в интервью агентству Kyodo.

Как сообщал сайт kp.ru, 23 марта огромный контейнеровоз Ever Given, длина которого составляет около 400 метров, из-за сильного ветра и песчаной бери сел на мель посреди Суэцкого канала, полностью его заблокировав. Снять корабль с мели удалось только после шести дней круглосуточной спасательной операции. За это время в канале выстроились более 400 кораблей, пробка протянулась почти до Индии.