Что случилось в Суэцком канале: по чьей вине заблокирован один из важнейших в мире морских путей

1. Что случилось с кораблем Ever Given?

Утром 23 марта контейнеровоз Ever Given, проходивший по южной части Суэцкого канала, накрыла песчаная буря. Это судно является одним из самых больших в мире (длина 400 м, ширина 59 м, водоизмещение 200 тыс. тонн). Сильным ветром Ever Given развернуло поперек русла (его ширина в этом месте всего 200 метров), гора контейнеров на палубе сыграла роль паруса. В итоге носом и кормой судно прочно село на мель и уперлось в берега, перегородив канал.

2. К каким последствиям это привело?

Навигация на канале, на который приходится 12 % мировой торговли, закрыта. По состоянию на вечер воскресенья в «водной пробке» застряло уже более 330 судов. Затор на Суэцком канале, по подсчетам агентства Bloomberg, ежедневно обходится потерей 9,6 миллиардов долларов (почти по $400 миллионов в час).

3. Что будет с ценой на нефть и курсом рубля?

В середине марта цена нефти падала и тянула рубль за собой. Но как только контейнеровоз сел на мель, нефть отреагировала мгновенно: за три дня ее цена выросла почти на 7%, отбив почти половину недавних потерь. Сейчас она стоит $63-64 за баррель. Это связано с тем, что часть нефти и других товаров не дойдет до потребителей и это вызовет некоторый дефицит.

России подобная ситуация выгодна - когда нефть дорожает, следом растут и сборы в бюджет, и курс рубля. В минувшую пятницу курс укрепился до 75,65 рублей за доллар после потерь в начале прошлой недели. Но это временно. Из-за локдаунов в развитых странах спрос на сырье низкий. И когда «пробка» в Суэцком канале рассосется, нефть, скорее всего, снова начнет дешеветь. А следом может упасть и рубль.

4. Когда разблокируют магистраль?

По мнению экспертов, работы по окончательной разблокировке Суэцкого канала могут занять от нескольких дней до двух-трех недель. Задача снять контейнеровоз с мели оказалась крайне трудной. Спасатели испробовали уже несколько способов освободить судно: с помощью земснарядов из-под него убрали почти 20 тысяч тонн песка, пять экскаваторов раскапывают берег, где застрял нос корабля, его пытаются сдвинуть с места 14 буксиров. Но пока это привело лишь к незначительным изменениям в положении Ever Given.

Есть надежда на прилив в ночь на понедельник - он сможет повысить уровень воды в канале на полметра. Если же все эти меры не помогут, придется разгружать контейнеры с палубы. Сделать это можно только с помощью тяжелых вертолетов, которые есть у двух стран - России и США. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обращений за помощью к нашей стране пока не поступало.

5. Почему на борту корабля крупными буквами написано другое название - EVERGREEN?

Это не имя судна, а название компании Evergreen Marine, которая использует контейнеровоз Ever Given, взятый в лизинг у японской фирмы Shoei Kisen. Кстати, осторожные японцы на всякий случай уже принесли извинение за случившееся.

6. Правда ли, что капитаном судна является женщина?

Такие слухи появились в первые дни после аварии. Называли имя египтянки Марвы Эль Селигдар, которая действительно служит капитаном дальнего плавания. Однако к инциденту с Ever Given она не имеет никакого отношения. Личность настоящего капитана пока не разглашается.

Однако известно, что весь экипаж севшего на мель судна составляют граждане Индии, а в момент аварии на борту присутствовал специальный представитель из египетского управления каналом. Администрация канала уже скопировала судовые документы, это поможет выявить возможные ошибки капитана или штурманов.

7. Были ли раньше на Суэцком канале подобные случаи?

Да, такие аварии случались, но справиться с ними удавалось быстрее. В 2017 году японский контейнеровоз сел на мель из-за технических неполадок, что привело к остановке движения на несколько часов.