ЕС проверит соблюдение этических норм при испытаниях вакцины «Спутника V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) собирается провести проверку российской вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» на соответствие этическим и научным международным стандартам в ходе её клинических испытаний.

Как передает The Financial Times, решение о проверке специалисты ЕМА приняли после того, как до них дошли слухи о том, что участие в тестах некоторых «добровольцев» в реальности не было добровольным. Как говорилось в таких сообщения, к испытаниям под давлением привлекались государственных служащих и военных.

Кроме «этической» проверки агентство также собирается изучить российское производство препарата «Спутник V» на соответствие научным международным стандартам.

Напомним, ранее директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург заявил, что Европейский союз не намерен спешить с допуском на свой рынок российскую вакцину «Спутник V». По его словам, Евросоюз опасается высокого качества препарата, благодаря которому оно может составить серьезную конкуренцию аналогам, продвигаемым в Европе.