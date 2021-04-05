Гинцбург связал нежелание Евросоюза пускать "Спутник V" на свой рынок с рисками конкуренции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Европейский союз не намерен спешить к допуску на свой рынок российскую вакцину против коронавиурсной инфекции "Спутник V", опасаясь ее высоких качеств, благодаря которым она может составить серьезную конкуренцию аналогам, продвигаемым в Европе. Об этом заявил директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.

- Евросоюз не спешит вывести "Спутник V" как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, поскольку представители ЕС опасаются его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя, - сказал Гинцбург в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские ученые первыми в мире создали вакцину от коронавируса. Препарат показал свою безопасность и эффективность в борьбе с covid-19. Однако специалисты пошли дальше и разработали еще несколько вакцин. Кроме этого, в нашей стране зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции для животных. Массовое производство препарата под названием "Карнивак-Ков" может быть запущено уже в апреле этого года .В клинических испытаниях препарата, которые начались в октябре прошлого года, были задействованы кошки, собаки, норки, песцы, лисы и другие животные.