Минпросвещения напомнило, что в российском образовании есть аналогичная Zoom система "Сферум" Фото: REUTERS

Министерство просвещения России ориентировано на использование в учебном процессе отечественных видеосервисов, в том числе, это касается новой российской системы видео-конференц-связи «Сферум», которая представляет аналог Zoom и должна сгладить эффект от новой политики компании. Такое заявление сделал глава ведомства Сергей Кравцов.

«Есть наша отечественная система "Сферум", которую мы как раз недавно презентовали … поэтому мы готовы к любой ситуации. И, конечно, мы больше будем ориентироваться на наше программой обеспечение», - заявил министр просвещения в ходе онлайн-конференции, посвященной изменению качества образования в России.

Напомним, ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо дистрибутора решений Zoom в России и СНГ «Райтконф» партнерам сообщила, что компания запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису государственных учреждений и госкомпаний в России и СНГ.

В американской компании Zoom Video Communications заявили, что проверяют появившуюся в прессе информацию о приостановке продаж сервиса онлайн-конференций российским госучреждениям. Представитель пресс-службы компании считает, что эти сведения, скорее всего, «основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе».