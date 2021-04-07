У депутата украли 1,4 тысячи долларов в раздевалке элитного фитнес-центра

В Москве у депутата украли 1,4 тысячи долларов в фитнес-клубе пятизвездочного отеля Фото: Евгения ГУСЕВА

У члена Палаты молодых депутатов при Московской областной думе украли 1,4 тысячи долларов в фитнес-клубе столичной пятизвездочной гостиницы. Об этом сообщил источник "КП" в правоохранительных органах.

По сообщению источника, инцидент произошел в период с 29 марта по 2 апреля. Злоумышленник неустановленным следствием способом открыл запертую дверцу шкафчика в раздевалке фитнес-клуба. После этого он скрылся с места преступления.

5 апреля по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1994 года рождения. 6 апреля ему предъявили обвинение. Мера пресечения пока не избрана.

В прошлом году у семьи депутата Госдумы Андрея Скоча украли мебель на 4 миллиона рублей. В ходе переезда в Сочи семья поручила перевоз мебели компании, с которой был заключен договор на вип-обслуживание ещё 9 лет назад. Предметы интерьера, технику и другие мелкие интерьерные детали погрузили в машины и вскоре должны были привезти по указанному адресу. Но доставка так и не состоялась.