У семьи депутата Андрея Скоча украли мебель на 4 миллиона рублей

Депутат Государственной думы РФ Андрей Скоч Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В полицию недавно обратился отец депутата Госдумы, долларового миллиардера и бывшего совладельца компании «Интерфин» Андрея Скоча. 87-летний Владимир Никифорович, к слову, и сам обладает не менее значимыми регалиями и состоянием. Именно ему сын передал 30-процентную долю в инвестиционной компании «Интерфин», став депутатом.

Вскоре из неё выросла группа компаний «Металлоинвест», включив в себя Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, Оскольский электрометаллургический комбинат и Уральскую Сталь. Сам Владимир Скоч является членом попечительского совета гуманитарного фонда «Поколение».

Но даже такие люди не застрахованы от обмана. Недавно семья задумала переезд офиса в Сочи. Задачу поручили компании, с которой был заключен договор на вип-обслуживание ещё 9 лет назад. Проблем возникнуть не должно было. Предметы интерьера, технику и другие мелкие интерьерные детали погрузили в машины и вскоре должны были привезти по указанному адресу. Но доставка так и не состоялась. Выяснить место нахождения вещей самостоятельно у миллиардера не получилось. Тогда он решил обратиться за помощью в правоохранительные органы.

— Был составлен список похищенных вещей, среди них 8 кресел, 2 стола, каменная столешница, 2 люстры, зеркало в деревянной раме, 58 абажуров, 2 ледогенератора общей стоимостью 108 000 рублей, набор столовых приборов стоимостью 190 000 рублей, а также 15 сумок с товарами «Zara Home». Предварительный ущерб с учётом оплаченной доставки составляет порядка 4 миллионов рублей, — сообщил источник kp.ru.

Вскоре полиция задержала 31-летнего и 41-летнего уроженцев Республики Дагестан, которые подозреваются в совершенном преступлении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".