Минздрав Украины обвинил Порошенко в проблемах с поставками вакцин от COVID-19

Глава Минздрава Украины обвинил Порошенко в проблемах с поставками вакцин от коронавируса Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обвинил лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко в проблемах с поставками вакцин от коронавирусной инфекции в страну.

Ранее Порошенко раскритиковал качество привезенных в Украину препаратов.

- После этого у нас возникают проблемы, в том числе с производителем, который поставляет вакцины на Украину, — отметил Степанов.

Ранее украинский министр здравоохранения сообщал, что темпы вакцинации в стране отстают от запланированного графика почти в два раза.

В середине марта этого года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев пока что не получил от Европейского союза серьезной поддержки в поставках вакцин от коронавирусной инфекции. Он отметил, что у украинских властей нет претензий по этому поводу. Тогда Зеленский добавил, что не видит оснований для уменьшения масштабов вакцинации препаратом AstraZeneca на территории Украины.