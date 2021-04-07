Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 апреля 2021 21:05

Выход на улицу только по разрешению: Кипр открылся для туристов, но антиковидные ограничения остались

При выходе из отеля необходимо отправить смс
Анастасия РЫШКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Кипр открылся для туристов, но антиковидные ограничения остались.

Кипр открылся для туристов, но антиковидные ограничения остались.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Кипре озвучили атиковидные правила для туристов. По приезду в страну и заселении в отель, выйти на улицы можно будет только после отправки смс и заполнении специального бланка, в котором необходимо прописать подробный маршрут. Каждое такое разрешение действует всего три часа.

При заполнении бланка необходимо указать личные данные: ФИО, номер паспорта, точное время выхода из отеля/дома (так как распоряжение действует и на киприотов), и точное время возвращения. Причин для выхода на улицу всего восемь: посещение врача или аптеки, выход в магазин или на рынок, поездка в банк, в госучреждение, оказание помощи, занятия спортом/физкультура, посещение церкви, а также посещение парикмахерской или салона красоты.

Выходить из дома или отеля можно два раза в день в будние дни, а в субботу и воскресенье - три раза. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. С 11 вечера до 5 утра действует комендантский час, сообщили РИА Новости в службе CyprusFlightPass.

Напомним, что граждане РФ могут с 1 апреля посещать Кипр.