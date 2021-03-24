Кипр откроет границы для россиян 1 апреля 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Кипра с 1 апреля 2021 года открывают границы для туристов из России.

«Кипр открывает свои границы для всех посетителей из России с 1 апреля 2021 года», – говорится в сообщении пресс-службы госкомитета по туризму островного государства.

Россияне могут не соблюдать карантин по приезду, если у них будет справка с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию, а также если, они не вступали в осознанный близкий контакт с инфицированным человеком.

При этом министр туризма Кипра Саввас Пердиос сообщил о запуске со следующего месяца прямых рейсов из РФ.

Ранее власти Греции также заявили о том, что только с середины мая готовы принимать российских туристов. При въезде в страну иностранцы должны иметь при себе отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию или сертификат о вакцинации. В диппредставительстве страны тогда подтвердили информацию и о том, что границы страны могут быть открыты для туристов и раньше 14 мая.